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Omar şoku

29 yaşındaki sağ bekin corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. “Baş ağrısı, hafif bir öksürüğü ve uyuşukluğu var” bilgisi geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Omar şoku

Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi. , milli arada en çok ülkelerine gönderdikleri oyuncuların sakatlanmasından endişe ediyordu. Sakatlık olmadı ancak 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. resmi hesabından "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. ile Galatasaray sağlık heyeti gerekli protokolü uygulamaya başlamıştır" ifadesini paylaştı

NORVEÇLİLER DETAY YAZDI

Kulübün bu açıklamasının ardından Galatasaray cephesinde ülke milli takımlarına giden oyuncuların hangisinde virüs çıktığı merak edilirken bir duyuru yaptı. Norveç Futbol Federasyonu "Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor" bilgisini geçti.

14 GÜN YOK

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, protokoller gereği 14 gün seyahat edemeyecek. Tecrübeli oyuncu karantina süresi bittikten sonra testi negatife dönerse 'ye uçabilecek.

LINNES YA DA ŞENER

Norveç'ten seyahat edemeyecek olan Omar Elabdellaoui, ara sonrası ligdeki karşılaşmasında forma giyemeyecek. Omar'ın yerine Martin Linnes formaya daha yakın. Şener Özbayraklı da diğer aday.

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