Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi. Fatih Terim, milli arada en çok ülkelerine gönderdikleri oyuncuların sakatlanmasından endişe ediyordu. Sakatlık olmadı ancak Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Galatasaray resmi hesabından "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Milli Takım ile Galatasaray sağlık heyeti gerekli protokolü uygulamaya başlamıştır" ifadesini paylaştı

NORVEÇLİLER DETAY YAZDI

Kulübün bu açıklamasının ardından Galatasaray cephesinde ülke milli takımlarına giden oyuncuların hangisinde virüs çıktığı merak edilirken Norveç Futbol Federasyonu bir duyuru yaptı. Norveç Futbol Federasyonu "Test sonucu pozitif çıkan Omar Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor" bilgisini geçti.

14 GÜN YOK

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, protokoller gereği 14 gün seyahat edemeyecek. Tecrübeli oyuncu karantina süresi bittikten sonra testi negatife dönerse Türkiye'ye uçabilecek.

LINNES YA DA ŞENER

Norveç'ten seyahat edemeyecek olan Omar Elabdellaoui, ara sonrası ligdeki Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Omar'ın yerine Martin Linnes formaya daha yakın. Şener Özbayraklı da diğer aday.