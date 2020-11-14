Aslan'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan da istediği süreleri alamadı. 24 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazanılan BB Erzurumspor ve Sivasspor karşılaşmalarının bitimine yakın oyuna girdi. Sadece uzatmalarda oynadı.
Oğulcan hep uzatmalarda
Aslan'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan renklerine bağladığı Oğulcan Çağlayan da istediği süreleri alamadı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50