Haberler Galatasaray Oğulcan hep uzatmalarda

Oğulcan hep uzatmalarda

Aslan'ın sezon başında 'dan renklerine bağladığı da istediği süreleri alamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Oğulcan hep uzatmalarda

Aslan'ın sezon başında 'dan renklerine bağladığı da istediği süreleri alamadı. 24 yaşındaki futbolcu deplasmanda 2-1'lik skorlarla kazanılan BB Erzurumspor ve karşılaşmalarının bitimine yakın oyuna girdi. Sadece uzatmalarda oynadı.

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