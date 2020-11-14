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'da flaş önerisi! "Türk Telekom Stadyumu'nda yapılsın"

'da 26 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının Galatasaray 'nda gerçekleşeceği açıklanırken, muhalefet corona virüsü nedeniyle TT Stadyumu'na alınmasını talep etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 20:36 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da flaş seçim önerisi! "Türk Telekom Stadyumu'nda yapılsın"

, sosyal medya hesaplarından için bir açıklama daha yaptı. Duyuruda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 26 Aralık Cumartesi günü Galatasaray 'nda gerçekleşeceği belirtildi.

TT STADI'NDA YAPILSIN

Pandemi döneminde seçimin nasıl yapılacağına dair tartışmalar sürüyor. Yönetim seçimin tüzük gereği G.Saray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını açıkladı ancak muhalefet corona virüsü sebebiyle TT Stadı'na alınmasını talep ediyor. Sağlık açısından açık alanda yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

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