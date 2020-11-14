Galatasaray'da flaş seçim önerisi! "Türk Telekom Stadyumu'nda yapılsın"

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından seçim için bir açıklama daha yaptı. Duyuruda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısının 26 Aralık Cumartesi günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşeceği belirtildi.

TT STADI'NDA YAPILSIN

Pandemi döneminde seçimin nasıl yapılacağına dair tartışmalar sürüyor. Yönetim seçimin tüzük gereği G.Saray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacağını açıkladı ancak muhalefet corona virüsü sebebiyle TT Stadı'na alınmasını talep ediyor. Sağlık açısından açık alanda yapılması gerektiğini belirtiyorlar.