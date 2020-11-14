Aslan'da Duygun Yarvusat modeli aday olarak gösterilen Cengiz Özyalçın'ın tavrı merak ediliyor. Özyalçın'ın aday olmayı düşündüğü ancak henüz destek turlarını attığı öğrenildi. Özyalçın eski başkanlarla görüşme yaptıktan sonra hafta içi adaylığını açıklaması bekleniyor.
Cengiz Özyalçın destek turunda
Aslan'da Duygun Yarvusat modeli aday olarak gösterilen Cengiz Özyalçın'ın tavrı merak ediliyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 20:37 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50