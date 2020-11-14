Cengiz Özyalçın destek turunda

Aslan'da Duygun Yarvusat modeli aday olarak gösterilen Cengiz Özyalçın'ın tavrı merak ediliyor. Özyalçın'ın aday olmayı düşündüğü ancak henüz destek turlarını attığı öğrenildi. Özyalçın eski başkanlarla görüşme yaptıktan sonra hafta içi adaylığını açıklaması bekleniyor.