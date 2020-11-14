Haberler Galatasaray Cengiz Özyalçın destek turunda

destek turunda

Aslan'da modeli aday olarak gösterilen 'ın tavrı merak ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 20:37 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Cengiz Özyalçın destek turunda

Aslan'da modeli aday olarak gösterilen 'ın tavrı merak ediliyor. Özyalçın'ın aday olmayı düşündüğü ancak henüz destek turlarını attığı öğrenildi. Özyalçın eski başkanlarla görüşme yaptıktan sonra hafta içi adaylığını açıklaması bekleniyor.

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