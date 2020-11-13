Haberler Galatasaray Stada yeni alan

Stada yeni alan

ve () tarafından Stadı'nda hazırlanan 'lounge' alanının açılışı gerçekleştirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
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