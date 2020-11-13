1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından Türk Telekom Stadı'nda hazırlanan 'lounge' alanının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da katıldı. Başkan Cengiz, "Ne istediysek bizi hiç reddetmedi" diyerek GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu'na teşekkür etti.
Stada yeni alan
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından Türk Telekom Stadı'nda hazırlanan 'lounge' alanının açılışı gerçekleştirildi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50