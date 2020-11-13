Ljajic’i veto etti Dorukhan’ı istedi

Fatih Terim son dönemde sıkça sakatlanan Falcao ve bir türlü futbola dönemeyen Diagne ile devam ederek şampiyonluğu riske atmak istemiyor. İki oyuncudan birisini devre arasında kiralık vermeyi düşünüyor. Kısa süre öncesine kadar Diagne-Ljajic takası Terim'in aklına yatıyordu.

Ancak Sırp orta saha oyuncusuyla ilgili yaptığı araştırmadan sonra geri adım attı. Sorunlu oyuncuyla uğraşmak istemeyen Terim, Beşiktaş ile bir takas yapılacaksa Dorukhan'un doğru bir tercih olacağını düşünüyor. Kartal da sıcak bakarsa heyetler arası bir görüşme yapılacak.