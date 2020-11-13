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Ljajic’i veto etti ’ı istedi

Olası takasta 'in gönlü 'dan yana.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:58 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Ljajic’i veto etti Dorukhan’ı istedi

son dönemde sıkça sakatlanan Falcao ve bir türlü futbola dönemeyen Diagne ile devam ederek şampiyonluğu riske atmak istemiyor. İki oyuncudan birisini devre arasında kiralık vermeyi düşünüyor. Kısa süre öncesine kadar Diagne-Ljajic takası Terim'in aklına yatıyordu.

Ancak Sırp orta saha oyuncusuyla ilgili yaptığı araştırmadan sonra geri adım attı. Sorunlu oyuncuyla uğraşmak istemeyen Terim, ile bir takas yapılacaksa 'un doğru bir tercih olacağını düşünüyor. da sıcak bakarsa heyetler arası bir görüşme yapılacak.

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