Haberler Galatasaray Galatasaray'da karar verildi! Etebo ve Saracchi...

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Oghenekaro ’yu sezon sonu ’ye göndermeyi planlayan Galatsaray, Marcelo ’nin bonservisini almak için ise ocakta harekete geçecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:16 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Galatasaray'da karar verildi! Etebo ve Saracchi...

Geçen sezon kiralık oyuncularından ağzı yanan G.Saray'da bu sayı 2'ye düştü. Bu sezon sadece ve kiralık forma giyiyor.

Etebo'nun sözleşmesinde 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunurken, Saracchi için Leipzig böyle bir madde koydurmadı. cephesi, Etebo'nun bonservisini almayı düşünmüyor. Terim ideal orta sahasını Taylan-Belhanda-Emre Kılınç üçlüsünden oluşturdu ve Etebo'nun performansını yeterli bulmadı.

Nijeryalı, sezon sonu 'ye geri gönderilecek. Saracchi ise kadroda tutulacak. Uruguaylı sol bekin bonservisini almak için ocak ayında Leipzig'le görüşülecek.

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