Ahmed Musa için geri sayım

Galatasaray'ın gündeminde yar alan Ahmed Musa, yeniden futbola dönmek istediğini söyledi. Daha önce Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı golcü, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın formasını giydi. 26 Ekim'den bu yana boşta olan Ahmed Musa transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir" dedi. Gözler Galatasaray Kulübe'ne çevrildi.