Haberler Galatasaray Ahmed Musa için geri sayım

için geri sayım

Nijeryalı forvet, transferiyle ilgili konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:01 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Ahmed Musa için geri sayım

'ın gündeminde yar alan , yeniden futbola dönmek istediğini söyledi. Daha önce Leicester City ve CSKA gibi takımlarda forma giyen Nijeryalı golcü, son olarak takımı Al-Nasr'ın formasını giydi. 26 Ekim'den bu yana boşta olan Ahmed Musa transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir" dedi. Gözler Galatasaray Kulübe'ne çevrildi.

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