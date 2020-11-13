65 yaş üstü oy kullanabilecek mi?

Mustafa Cengiz yönetiminin aldığı seçim kararı, sarı-kırmızılı camiada hareketli günlere yol açtı. Her geçen gün heyecan yükselirken bir yandan da artan virüs vakaları kongrenin yapılabilirliğinin sorgulanmasına yol açtı. Zira İstanbul'da yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü yurttaşlara 10 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Galatasaray'da da özellikle ilk 5 sandıkta 65 yaş ve üzeri birçok genel kurul üyesinin bulunması düşündürürken bu durum soru işaretlerine yol açtı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise; üyelerin 26 Aralık'ta yapılacak olağanüstü kongrede oy kullanmalarına herhangi bir engel olmadığı öğrenildi.