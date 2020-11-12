Mustafa Cengiz: Er meydanını açtık

G.Saray Yönetimi, sürpriz bir şekilde seçim kararı alırken Başkan Cengiz, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Cengiz, adaylığı konusunda karar vermediğini söyledi. "Bugüne kadar sağlığımı soran olmadı" diyerek sitem eden Başkan, "Şu anda sürecim iyi ilerliyor ama senedin vadesi ne zaman gelir hiç kimse bilemez. Bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok" diyerek kongreye girmeyi düşünmediğinin sinyalini verdi.

ADAYLARA SEVİNDİM

En geç 26 Aralık'ta genel kurala gideceklerini kaydeden Başkan Mustafa Cengiz, "Bizim ibrasızlığa rağmen görevden gitmememiz için direndiğimizi sanan bir kesim var. Bu kesime 'Buyrun, gelin' diyoruz. Er meydanını açıyoruz" ifadelerini kullandı. Adayların ortaya çıkmasıyla ilgili şunları söyledi: Devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik. 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Buna mutlu olduk.

'BECERİKSİZ' DİYORLAR

Başkan Mustafa Cengiz, bugüne kadar kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi: Sürekli 'erken seçim' diye diretirseniz, icra iş yapamaz. 'Beceriksiz başkan' diyorlar. Devamlı seçim dersen, yönetim birimi ne yapsın? Apartmanda da ailede de böyledir. Sen sürekli boşanmaktan bahsedersen, kimse fonksiyonunu icra edemez. Madem öyle, 'buyurun' diyorum. Devamlı seçim baskısı, seçim tehdidi, icra tehdidi, tezgahı içinde olursanız, hiçbir yere varamazsanız, varsa projen, varsa maddi yardımın gel yardım et...

YÖNETİM Mİ SUÇLU TEKNİK HEYET Mİ!

Futbol takımının aldığı sonuçlarla ilgili de konuşan Cengiz, "Bir sürü oyuncu transfer ediyorsunuz ama yeniliyorsunuz. Hata teknik direktörde mi, yönetimde mi? Sizin kusurunuz, suçunuz yoksa bile yönetimseniz, siz sorumlusunuzdur. Ben kötü oyundan da, yanlış transferlerden de sorumluyum. Serzeniş olarak demiyorum, gerçek yöneticilik budur" dedi.