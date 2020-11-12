Kaptandan anlamlı destek

Arda Turan, SMA hastası 2.5 yaşındaki Ali Eymen'i ziyaret etti. Tecrübeli kaptan, Ali için bir kampanya başlattı. Arda "Ali'ye destek verelim. Ali'nin yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmesi için başta ultrAslan olmak üzere tüm taraftar grupları organize olsun. Bu parayı birlikte toplayalım. Çocuklarımızın yüzünü güldürelim" dedi.