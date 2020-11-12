Arda Turan, SMA hastası 2.5 yaşındaki Ali Eymen'i ziyaret etti. Tecrübeli kaptan, Ali için bir kampanya başlattı. Arda "Ali'ye destek verelim. Ali'nin yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmesi için başta ultrAslan olmak üzere tüm taraftar grupları organize olsun. Bu parayı birlikte toplayalım. Çocuklarımızın yüzünü güldürelim" dedi.
Kaptandan anlamlı destek
Arda Turan, SMA hastası 2.5 yaşındaki Ali Eymen'i ziyaret etti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:45 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50