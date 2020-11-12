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'ın gözdesi 'dan flaş açıklama! "Yakında..."

'da son dakika haberi... Son olarak Al Nasr forması giyen ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan , yaptığı açıklamada kısa süre sonra yeni takımını açıklayacağını duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 17:06
Galatasaray'ın transfer gözdesi Ahmed Musa'dan flaş açıklama! "Yakında..."

Nijeryalı oyuncu , 26 Ekim'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. 'ın gündeminde yer alan oyuncu, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Nasr'ın formasını giydi.

"EN KISA ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIM"

Ahmed Musa açıklamasında; "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir." dedi.

Ahmed Musa, özellikle 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla ilgileri üzerine çekmişti.

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