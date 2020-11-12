Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme...

'da flaş gelişmesi! ...

'da sezona süper başlayan , kontrat bekliyor. Sözleşmesinin son yılında olan Faslı yıldızın mükemmel futbolu kafaları karıştırdı. 30 yaşındaki futbolcuya bir dönem “gitsin” diyenler, şimdi sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyor. Peki Younes Belhanda'nın sözleşmesi uzatılacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:42 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme... | Son dakika transfer haberleri

'da bilmecesi sürüyor. Neredeyse her döneminde Cimbom'un kurtulmak istediği Faslı futbolcu bir şekilde kulüpte kalmıştı.

Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme... | Son dakika transfer haberleri

Ancak bu sezon kontratında son yılına girdi. Daha önce "Bir an önce gitsin" diyenler ise 'nın '10 numara' futbolu sonrası fikir değiştirdi.

Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme... | Son dakika transfer haberleri

Kulübe aidiyeti yüksek olan ve Türkiye'yi çok seven 30 yaşındaki orta saha ile yapılmasını isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gözler devre arasına çevrildi.

Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme... | Son dakika transfer haberleri

ALACAĞI RAKAM DÜŞECEK

Cimbom'da seçim yapılırsa konusu yeni yönetime kalacak. Mevcut yönetim ile Faslı yıldızın arasının indirim sebebiyle iyi olmadığı biliniyor.

Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme... | Son dakika transfer haberleri

Ancak bu yönetim içinden bile hakkında fikir değiştirenler oldu.

Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme... | Son dakika transfer haberleri

Aslan'da hangi yönetim gelirse gelsin tecrübeli futbolcu ile yeni kontrat yapılırsa ödenecek rakamlar değişecek.

Galatasaray'da flaş Younes Belhanda gelişmesi! Yeni sözleşme... | Son dakika transfer haberleri

Yılda 3 milyon 350 bin euro kazanan 'ya maksimum 2 milyon euro teklif edilecek.

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