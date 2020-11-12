Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

'den 'ya kritik uyarı!

Son 3 haftada aldığı galibiyetlerle seri yakalayan , bu serisini sürdürerek şampiyonluk kupasına ulaşmak istiyor. Alınan son bilgilere göre, birçok isimle özel olarak görüşmeler sağlayan Terim'in bir isme özel bir uyarıda bulduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:09
Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

'de ilk 8 haftada topladığı topladığı 16 puanla 3. sırada yer alan şampiyonluk kupasının en büyük adaylarından.

Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

Son 3 haftada Erzurumspor, Ankaragücü ve karşısında oynadığı mücadelelerden galibiyet alarak 3 maçlık bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar 9. haftada sahasında ağırlayacağı mücadelesinde de hata yapmayarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

Öte yandan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunma oyuncusu bu sezon performansıyla dikkat çekerken, yaptığı sert müdahalelerde öne çıkıyor.

Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

Sarı-kırmızılıların Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki savunmacıya, teknik direktör 'den uyarı geldi.

Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

Savunmada agresif oyunu ile tanınan , 'ta bu sezon 2. kez penaltıya sebep oldu.

Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

Ligin 6. haftasında oynanan Erzurumspor mücadelesinde de yaptığı sert müdahale ile penaltıya neden olan 'nun bu müdahaleleri sonrası Terim, oyuncusu ile bir görüşme sağladı.

Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

'in başarılı savunma oyuncusuyla yaptığı görüşmede onu uyardığı belirtilirken usta hocanın 'dan ceza sahası içi müdahalerinde dikkatli olmasını istediği öğrenildi.

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