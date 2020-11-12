Fatih Terim'den Marcao'ya kritik uyarı!

Son 3 haftada Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor karşısında oynadığı mücadelelerden galibiyet alarak 3 maçlık bir seri yakalayan sarı-kırmızılılar 9. haftada sahasında ağırlayacağı Kayserispor mücadelesinde de hata yapmayarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Savunmada agresif oyunu ile tanınan Marcao , Sivas 'ta bu sezon 2. kez penaltıya sebep oldu.

Ligin 6. haftasında oynanan Erzurumspor mücadelesinde de yaptığı sert müdahale ile penaltıya neden olan Marcao'nun bu müdahaleleri sonrası Terim, oyuncusu ile bir görüşme sağladı.