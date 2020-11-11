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Younes 'la anlaşmazsa 'e dönecek!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da son oynanan maçının yıldız ismi olan Younes 'nın, eski takımı dönebileceği konuşuluyor. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Faslı futbolcunun, olumsuz yanıt alması halinde Fransız ekibine gideceği kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 08:30
Younes Belhanda Galatasaray'la anlaşmazsa Nice'e dönecek!

'ta 1 gol ve 1 asistle galibiyeti getiren isim olan Younes kafaları karıştırdı. Faslı 10 numara sezon başında sözleşmesini 2 milyon Euro'dan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş ancak kendisini satmaya çalışan yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Eski kulübü 'in ise Belhanda ile ilgilendiği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Fransızlar, bonservisini alıp serbest kalması halinde yıldız oyuncuya imza parası ödemeye hazır. Ancak Belhanda'nın ilk tercihi kariyerine 'da devam etmek. 'dan ev alan Belhanda, yönetim isterse sözleşmesini uzatacak. Sarı-kırmızılı kulüp devam etmek istemezse, tecrübeli futbolcu Nice'e dönecek.

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