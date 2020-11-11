Üstüne koyarak ilerliyor

Yeniden futboluna odaklanan Sofiane Feghouli'nin G.Saray kariyerinde bazı ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Bu sezon henüz gol atamayan Cezayirli yıldızın son 3 sezonda 21 golü var. Şimdiden 2 asiste ulaşan tecrübeli isim önceki 3 sezonda arkadaşlarına 18 gol pası vermişti. Geçen sezon 2 asisti vardı.

Bu sezon 81 pas ortalaması yakalayan Feghouli benzer rakamı 'yılın futbolcusu' seçildiği 18-19 sezonunda yakalamıştı. Kilit pas oranı, adam geçme sayısı, pas sayısı ve orta sayısı düşen Feghouli'nin aynı zamanda top kaptırma oranı da azaldı. Feghouli, Sivas maçında Belhanda'nın golünün asistini yapan isimdi. 20 asisti var. 24 asistli Sneijder'i geçmek istiyor.