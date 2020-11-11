Milli arada İstanbul'a gelen Garry Rodrigues'in, Fatih Terim'i aradığı ve kendisiyle görüşmek istediği ileri sürüldü. Ancak böyle bir görüşmenin olup olmadığı ya da Terim'in Rodrigues'e ne cevap verdiği ile ilgili bilgi verilmedi. Tecrübeli oyuncunun yeniden Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.
Rodrigues Terim’i aradı
Milli arada İstanbul'a gelen Garry Rodrigues'in, Fatih Terim'i aradığı ve kendisiyle görüşmek istediği ileri sürüldü.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 22:57 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50