Haberler Galatasaray Rodrigues Terim’i aradı

Rodrigues Terim’i aradı

Milli arada 'a gelen 'in, 'i aradığı ve kendisiyle görüşmek istediği ileri sürüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 22:57 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Rodrigues Terim’i aradı

Milli arada 'a gelen 'in, 'i aradığı ve kendisiyle görüşmek istediği ileri sürüldü. Ancak böyle bir görüşmenin olup olmadığı ya da Terim'in Rodrigues'e ne cevap verdiği ile ilgili bilgi verilmedi. Tecrübeli oyuncunun yeniden 'a dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

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