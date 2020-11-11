Rodrigues Terim’i aradı

Milli arada İstanbul'a gelen Garry Rodrigues'in, Fatih Terim'i aradığı ve kendisiyle görüşmek istediği ileri sürüldü. Ancak böyle bir görüşmenin olup olmadığı ya da Terim'in Rodrigues'e ne cevap verdiği ile ilgili bilgi verilmedi. Tecrübeli oyuncunun yeniden Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.