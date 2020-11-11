Galatasaray'da Emre Akbaba operasyonu! Yeni sözleşme tarihi...

Galatasaray, Emre Akbaba'nın sözleşmesini yenileyecek... Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun menajeriyle bu konu için masaya oturdu.

Aktarılan bilgilere göre sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek ve yeni imza atmaması halinde ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşebilecek oyuncu için sarı kırmızılılar elini çabuk tuttu.

GELECEK HAFTA İMZALAYACAK

Öte yandan Galatasaray - Emre Akbaba görüşmelerinin tahminen gelecek hafta sona ereceği ve pazarlığın bitmesinin ardından yeni sözleşmenin resmi olarak duyurulacağı ifade edildi.