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'da operasyonu! Yeni sözleşme tarihi...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda forma giydiği süre zarfı boyunca ciddi sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü düzenli forma şansı bulamayan 'ya müjde geldi. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, yıldız oyuncunun sözleşmesinin yenilenmesi için düğmeye bastı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:52
Galatasaray'da Emre Akbaba operasyonu! Yeni sözleşme tarihi...

, 'nın sözleşmesini yenileyecek... Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun menajeriyle bu konu için masaya oturdu.

Aktarılan bilgilere göre sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek ve yeni imza atmaması halinde ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşebilecek oyuncu için sarı kırmızılılar elini çabuk tuttu.

GELECEK HAFTA İMZALAYACAK
Öte yandan Galatasaray - Emre Akbaba görüşmelerinin tahminen gelecek hafta sona ereceği ve pazarlığın bitmesinin ardından yeni sözleşmenin resmi olarak duyurulacağı ifade edildi.

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