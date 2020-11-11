Haberler Galatasaray Galatasaray Kayserispor'a hücum çalıştı

'a hücum çalıştı

'in 9. haftasında , sahasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını 'nde sürdüren sarı-kırmızılılar, pas ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 14:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:51
Galatasaray Kayserispor'a hücum çalıştı

, 'in 9. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde yapılan antrenman milli takım kamplarındaki oyunculardan yoksun olarak gerçekleştirildi. İki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü, salonda kuvvet çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise hücum organizasyonları üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına 12 Kasım Perşembe günü saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

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