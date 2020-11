Belhanda ikilemi

Sivas'ta 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren Younes Belhanda performansı ile kafa karıştırıyor. Bu sezon 10 maçta 3 gol, 1 asisti bulunan Faslı oyuncu için yeni hesaplar yapılıyor. Bir ara istenmeyen adam ilan edilen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belhanda için taraftar forumlarında "Bu performansını koruyacaksa sözleşmesinde indirime gidilerek takımda kalmalı" yorumları yapılmaya başlandı.

2 YIL DAHA KALABİLİR

Belhanda, sezon başında sözleşmesini 2 milyon euro'dan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş ancak yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Faslı oyuncunun gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu ama her an her şey de olabilir.