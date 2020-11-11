Aslan sandığa gidiyor

Galatasaray'da bir süredir kulislerde konuşulan 'Seçim olacak' söylemi gerçeğe dönüşüyor. Galatasaray yönetimi dün 17.25'te kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçim kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde izin alınması için başvuru yapılacaktır" denildi.

VALİLİK İZNİ GEREKİYOR

Sarı-kırmızılılarda son transfer dönemlerinde yönetimin geç kalması veya istenilen oyuncuları kadroya katamaması nedeniyle eleştiriler artmıştı. Camia içinde 'seçime gidin' sesleri de yükselmişken +başkan Mustafa Cengiz ve idareciler bir süredir beklenilen o kararı aldı. Ancak pandemi döneminde seçimin gerçekleşmesi için Valilikten izin gerekiyor. Cimbom bu izni alırsa sandık başına gidecek.

SÜRELERİ 6 AY MI YOKSA 3.5 YIL MI?

Aralık ayında yapılacak seçim 'olağanüstü' sayılacak. Kulüp tüzüğü gereği Mayıs 2021'de bir seçim daha yapılması gerekiyor. Ancak başkan adaylarının Divan Kurulu ile yapacakları yoğun istişare sonrasında görev sürelerinin 6 ay değil 3.5 yıl olabileceği de konuşuluyor.

TRANSFERLER YENİ YÖNETİMİN

Galatasaray'da seçim kararı tam ilk yarı bitimine denk geliyor. Süper Lig'de ilk devre 24 Aralık'ta sona erecek. Sarıkırmızılılarda olağanüstü seçim 26 Aralık'ta gerçekleşecek. Devre arası transferlerini yeni yönetim gerçekleştirecek.

SON TARİH 5 ARALIK

Cimbom'da başkan adaylarının 5 Aralık'a kadar listelerini hazırlaması gerekiyor. Yönetim, denetim, sicil ve tüm kurul listelerini en geç bu tarihe kadar Divan Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

ÇATI ADAY FORMÜLÜ

Aslan'da bir de 'Duygun Yarsuvat modeli' gibi bir çatı aday formülü de konuşuluyor. Camianın sevdiği bir ismin etrafında güçlü bir yönetim kurularak kulüp Mayıs ayındaki seçime taşınacak.

İŞTE ADAYLAR

ELMAS: DEĞİŞİM İÇİN YOLA ÇIKTIK

Adı bir süredir kulislerde öne çıkan eski yönetici Burak Elmas, adaylığını Twitter üzerinden resmen duyurdu. Elmas, kulübün yaptığı açıklamadan sadece 14 dakika sonra "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" sözleriyle adaylığını bildirdi.

ÖZTÜRK : YÜZDE 100 HAZIRIM

Cimbom'da beklenen seçim için adaylığını ilk olarak Metin Öztürk açıklamıştı. Öztürk haftalar öncesinden "Yarın seçim varsa ben yarın adayım" ifadelerini kullanmıştı. Dün de "Ben ve ekibim seçime yüzde 40 değil yüzde 100 hazırız" dedi.

OZAN KORKUT DA GİRİYOR

Son seçimde aday olan Ozan Korkut'un listesinde Burak Elmas da vardı. Elmas'ın adaylığını açıklamasının ardından gözler Korkut'a çevrildi. Sarıkırmızılı kulislerde Korkut'un bu seçimde de ekibiyle birlikte aday olacağı belirtildi.

YA ALBAYRAK YA DA KANÇAL

Galatasaray'da seçim kararı alan mevcut yönetim içinden 3 ismin aday olabileceği konuşuluyordu. Yusuf Günay'ın geride kaldığı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak veya Kaan Kançal'ın seçimde aday olması bekleniyor. Lise oyları da düşünülerek Kançal'ın bir adım önde olduğu belirtildi. Ancak Mustafa Cengiz "Adayım" derse iki ismin durumu gözden geçirilecek.