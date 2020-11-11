Haberler Galatasaray Aslan sandığa gidiyor

Aslan sandığa gidiyor

Sarı-kırmızılı kulüpte taşlar yerinden oynadı... Yönetim, ’ta yapılacağını duyurdu. Şimdiden aday enflasyonu yaşanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Aslan sandığa gidiyor

'da bir süredir kulislerde konuşulan ' olacak' söylemi gerçeğe dönüşüyor. Galatasaray yönetimi dün 17.25'te kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada seçim kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü , oy birliğiyle 19- 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde izin alınması için başvuru yapılacaktır" denildi.

VALİLİK İZNİ GEREKİYOR

Sarı-kırmızılılarda son dönemlerinde yönetimin geç kalması veya istenilen oyuncuları kadroya katamaması nedeniyle eleştiriler artmıştı. Camia içinde 'seçime gidin' sesleri de yükselmişken +başkan ve idareciler bir süredir beklenilen o kararı aldı. Ancak pandemi döneminde seçimin gerçekleşmesi için Valilikten izin gerekiyor. Cimbom bu izni alırsa sandık başına gidecek.

SÜRELERİ 6 AY MI YOKSA 3.5 YIL MI?

Aralık ayında yapılacak seçim 'olağanüstü' sayılacak. Kulüp tüzüğü gereği Mayıs 2021'de bir seçim daha yapılması gerekiyor. Ancak başkan adaylarının ile yapacakları yoğun istişare sonrasında görev sürelerinin 6 ay değil 3.5 yıl olabileceği de konuşuluyor.

TRANSFERLER YENİ YÖNETİMİN

Galatasaray'da seçim kararı tam ilk yarı bitimine denk geliyor. 'de ilk devre 24 Aralık'ta sona erecek. Sarıkırmızılılarda olağanüstü seçim 26 Aralık'ta gerçekleşecek. Devre arası transferlerini yeni yönetim gerçekleştirecek.

SON TARİH 5 ARALIK

Cimbom'da başkan adaylarının 5 Aralık'a kadar listelerini hazırlaması gerekiyor. Yönetim, denetim, sicil ve tüm kurul listelerini en geç bu tarihe kadar Divan Kurulu'na sunmaları gerekiyor.

ÇATI ADAY FORMÜLÜ

Aslan'da bir de 'Duygun Yarsuvat modeli' gibi bir çatı aday formülü de konuşuluyor. Camianın sevdiği bir ismin etrafında güçlü bir yönetim kurularak kulüp Mayıs ayındaki seçime taşınacak.

İŞTE ADAYLAR

ELMAS: DEĞİŞİM İÇİN YOLA ÇIKTIK

Adı bir süredir kulislerde öne çıkan eski yönetici , adaylığını Twitter üzerinden resmen duyurdu. Elmas, kulübün yaptığı açıklamadan sadece 14 dakika sonra "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" sözleriyle adaylığını bildirdi.

ÖZTÜRK : YÜZDE 100 HAZIRIM

Cimbom'da beklenen seçim için adaylığını ilk olarak açıklamıştı. Öztürk haftalar öncesinden "Yarın seçim varsa ben yarın adayım" ifadelerini kullanmıştı. Dün de "Ben ve ekibim seçime yüzde 40 değil yüzde 100 hazırız" dedi.

OZAN KORKUT DA GİRİYOR

Son seçimde aday olan Ozan Korkut'un listesinde Burak Elmas da vardı. Elmas'ın adaylığını açıklamasının ardından gözler Korkut'a çevrildi. Sarıkırmızılı kulislerde Korkut'un bu seçimde de ekibiyle birlikte aday olacağı belirtildi.

YA ALBAYRAK YA DA KANÇAL

Galatasaray'da seçim kararı alan mevcut yönetim içinden 3 ismin aday olabileceği konuşuluyordu. Yusuf Günay'ın geride kaldığı öğrenildi. Abdurrahim Albayrak veya Kaan Kançal'ın seçimde aday olması bekleniyor. Lise oyları da düşünülerek Kançal'ın bir adım önde olduğu belirtildi. Ancak Mustafa Cengiz "Adayım" derse iki ismin durumu gözden geçirilecek.

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