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Saray muhafızları

'a hazır olmadan gelen buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi ve iğneyle sahaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Saray muhafızları

'a hazır olmadan gelen buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi ve iğneyle sahaya çıktı. Marcao'nun partneri Luyindama'nın da ağrılarının olduğu ortaya çıktı. Kongolu stoper iğneyle maçında 90 dakikayı tamamladı. Marcao yaptırdığı penaltı ile tepki çekse de fedakarlığı ve istekli futbolu ile yine kalpleri kazandı.

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