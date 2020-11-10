Saray muhafızları

Sivas'a hazır olmadan gelen Marcao buna rağmen takımını yalnız bırakmak istemedi ve iğneyle sahaya çıktı. Marcao'nun partneri Luyindama'nın da ağrılarının olduğu ortaya çıktı. Kongolu stoper iğneyle Sivasspor maçında 90 dakikayı tamamladı. Marcao yaptırdığı penaltı ile tepki çekse de fedakarlığı ve istekli futbolu ile yine kalpleri kazandı.