Melo 4 ay yok

Palmeiras, Vasco da Gama maçında sakatlanan Felipe Melo'nun sol ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu. 37 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi. Başarılı futbolcu için bir paylaşım yapan Fatih Terim, ''Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın'' sözlerini kullandı.