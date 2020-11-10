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Melo 4 ay yok

Palmeiras, Vasco da Gama maçında sakatlanan 'nun sol kırık tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Melo 4 ay yok

Palmeiras, Vasco da Gama maçında sakatlanan 'nun sol kırık tespit edildiğini duyurdu. 37 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı ve sahalara dönmesinin 3-4 ay süreceği belirtildi. Başarılı futbolcu için bir paylaşım yapan , ''Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın'' sözlerini kullandı.

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