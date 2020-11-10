Haberler Galatasaray Jose Sosa'dan transfer itirafı! Fenerbahçe ve Estudiantes...

Jose Sosa'dan itirafı! ve Estudiantes...

'de son dakika haberi... Sezon başında sarı lacivertlilere 1+1 yıllığına katılan ESPN'e konuştu. Bir dönem çocukluğunda hayranlık duyduğu takım olan Estudiantes'e de olması da gündeme gelen Sosa'nın neden ülkesine dönmediği belli oldu. İşte Sosa'nın o açıklamaları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 16:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 17:01
Jose Sosa'dan transfer itirafı! Fenerbahçe ve Estudiantes...

Serbest oyuncu statüsüne geçmesinin ardından 'ye olan , ülkesinin basınına konuştu ve neden Estudiantes'e gitmediğini açıkladı.

Sosa'nın açıklamaları şu şekilde;

"Bu kişisel bir konu. İnsanların ne düşündüğünü bilmek ve tartışmaların ortasında olmak istemiyorum. Karar vermek zor oldu. Şu an için de gelecek hakkında konuşamam çünkü zaten insanlar yorgun ve çok fazla spekülasyon çıkınca canım yanıyor. Ben futbol adına öğrendiğim herşeyi onlara borçluyum.

Karışık duygular hissediyorum. Üzgün ve kızgınım. Estudiantes'e dönmeyi gerçekten çok isterdim. Arjantin'den "Neden buraya gelmediniz" soruları geliyor. Ama bilmeliler ki benim iki kızım var ve onların geleceğini de düşünmem gerekiyor.

Sebastian Veron ile konuştum ve bu kararın kendim için çok zor olduğunu açıkladım. Çünkü ya kariyerimi Estudiantes'te bitirecektim ya da burada kızlarımla her gün biraz daha eğlenecektim. İnsanların anlaması hayli güç. Arjantin şu anda çok zor bir dönemden geçiyor."

BİZE ULAŞIN