İyi ki almamışız!

Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Samatta ve Mert Hakan'ı Fatih Terim çok istemişti. Hatta Terim, Falcao geldiği zaman Samatta'yı istediğini açıklamış, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye kaptırılmasına ise çok kızmıştı. Ancak Mert Hakan ve Samatta'nın Fenerbahçe'de gösterdikleri performans kızgınlığı sevince çevirdi.