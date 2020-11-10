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İyi ki almamışız!

'nin iki oyuncusu ve çok istemişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
İyi ki almamışız!

'nin iki oyuncusu ve çok istemişti. Hatta Terim, Falcao geldiği zaman Samatta'yı istediğini açıklamış, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye kaptırılmasına ise çok kızmıştı. Ancak Mert Hakan ve Samatta'nın Fenerbahçe'de gösterdikleri performans kızgınlığı sevince çevirdi.

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