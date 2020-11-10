Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Samatta ve Mert Hakan'ı Fatih Terim çok istemişti. Hatta Terim, Falcao geldiği zaman Samatta'yı istediğini açıklamış, Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye kaptırılmasına ise çok kızmıştı. Ancak Mert Hakan ve Samatta'nın Fenerbahçe'de gösterdikleri performans kızgınlığı sevince çevirdi.
İyi ki almamışız!
Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Samatta ve Mert Hakan'ı Fatih Terim çok istemişti.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50