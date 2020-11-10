Galatasaray'dan şampiyonluk yürüyüşü! Moraller yerinde

Süper Lig'e üst üste aldığı 2 galibiyetle başlamasına rağmen Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı sonuçlar ve sergilediği futbolla eleştirilen Galatasaray, son 3 haftada tekrar zirvenin en önemli ortağı oldu. Orta sahaya yapılmayan transfer, takımdan gönderilmesi düşünülen bazı oyuncularla yolların ayrılmaması, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin indirimi kabul etmemesi, bazı futbolcuların düşük performansı ve teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerilim, sarı-kırmızılılardaki düşüşün ana nedenleriydi.

OYUNCULARINI KUTLADI

Ancak deplasmandaki BB Erzurumspor galibiyeti, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, camianın ilerleyen haftalar için umutlanmasını sağladı. Cimbom, adeta lige Erzurum'da yeniden başladı. Ardından gelen MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetleri, Galatasaray'ın milli araya moralli girmesini ve şampiyonluk umutlarını yeşertmesini sağladı. Fatih Terim, özellikle Sivas'ta çok kritik bir 3 puan aldıklarını belirtirken oyuncularını tebrik etti ve önce liderliği ardından da şampiyonluğu alacaklarını söyledi.