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'dan şampiyonluk yürüyüşü! Moraller yerinde

Son 3 maçını kazanan ve muhteşem bir geri dönüşe imza atan 'da moraller yerine geldi. Yeni hedef liderliği geri almak ve sezon sonuna kadar bırakmamak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Galatasaray'dan şampiyonluk yürüyüşü! Moraller yerinde

Süper Lig'e üst üste aldığı 2 galibiyetle başlamasına rağmen derbisinin ardından aldığı sonuçlar ve sergilediği futbolla eleştirilen , son 3 haftada tekrar zirvenin en önemli ortağı oldu. Orta sahaya yapılmayan transfer, takımdan gönderilmesi düşünülen bazı oyuncularla yolların ayrılmaması, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin indirimi kabul etmemesi, bazı futbolcuların düşük performansı ve teknik direktör ile yönetim arasındaki gerilim, sarı-kırmızılılardaki düşüşün ana nedenleriydi.

OYUNCULARINI KUTLADI

Ancak deplasmandaki BB Erzurumspor galibiyeti, Galatasaray'ın ortaya koyduğu , camianın ilerleyen haftalar için umutlanmasını sağladı. Cimbom, adeta lige 'da yeniden başladı. Ardından gelen MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetleri, Galatasaray'ın milli araya moralli girmesini ve şampiyonluk umutlarını yeşertmesini sağladı. Fatih Terim, özellikle 'ta çok kritik bir 3 puan aldıklarını belirtirken oyuncularını tebrik etti ve önce liderliği ardından da şampiyonluğu alacaklarını söyledi.

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