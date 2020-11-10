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'da galibiyetin perde arkası ortaya çıktı! 'den ve Feghouli...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar Süper Lig'in 8. haftasında 'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, zirveye hayli yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı. Peki, Galatasaray'da Sivasspor maçı zaferi nasıl geldi? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 09:23 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 09:25
Galatasaray'da galibiyetin perde arkası ortaya çıktı! Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli...

Demir Grup 'u deplasmanda yenerek milli araya moralli giren 'da yaşanan 'barış' havası takıma yansıdı.

Cim-Bom, Başkan ile Teknik Direktör arasında 26 Ekim'de gerçekleşen kritik zirvenin ardından çıktığı iki maçı kazandı. Bu zirvede Terim, özellikle indirime yanaşmayan ve Feghouli'nin artık hedef gösterilmemesini istemiş ve ikisine de ihtiyacı olduğunu belirtmişti. İşte bu destek, duygusal bir yapıya sahip olan iki futbolcuyu kendine getirdi.


Milliyet'in haberine göre; Herkes eleştirirken Terim tarafından korunan, kollanan iki oyuncunun motivasyonu bu hareketten olumlu etkilendi. Feghouli, kötü oynanan Ankaragücü maçında sonradan oyuna girip etkili bir görüntü sergilemişti. Terim antrenmanlarda da istekli gözüken futbolcusuna on birde şans vererek ödüllendirdi. Cezayirli futbolcu iki haftada böylece kendine geldi.

Yine Belhanda da yaşanan süreçten olumlu etkilendi. Sezona iyi başlayan ama indirim polemiğinden sonra düşüşe geçen Faslı yıldız da Terim desteğinden sonra henüz tam hazır olmasa bile Sivas'ta takımı yalnız bırakmadı. Belhanda bir gol, bir asistle yıldızlaştı.

TERİM HAKLI ÇIKTI
Böylece başkan ile gerçekleştirdiği zirvede futbolcularını kaybetmeyi değil kazanmayı tercih eden Fatih Terim haklı çıktı. Son iki şampiyonlukta önemli rolleri olan iki yıldızın dönüşü ile takımın tekrar zirve yolunda iddialı hale geldiği düşünülüyor.

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