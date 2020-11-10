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Frank de Boer: 'nda olmak için elinden geleni yapıyor

de Boer, ve maçları öncesi düzenlediği basın toplantısında hakkında övgü dolu sözler sarf etti. De Boer, Galatasaraylı yıldızın milli takımda yer almayı hak ettiğini belirterek, "Babel, kadrosunda olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Babel gibi oyuncular aramızda olmalı" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 18:56
Frank de Boer: Ryan Babel Avrupa Şampiyonası'nda olmak için elinden geleni yapıyor

de Boer, ve maçları öncesi basın toplantısı düzenlerken, dönemi ve hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN G.SARAY'A GİTTİM"
Donny van de Beek ile ilgili gelen soruya Galatasaray dönemiyle ilgili örnekle yanıt veren De Boer, "'da harika orta sahalar var. Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Matic ve McTominay ile forma rekabeti içerisinde. Donny sabırlı olmalı. Ancak, giderek yaklaşıyor. Kadroda olması için oynaması gerekiyor. 2004'te Galatasaray'dan ayrılıp bu nedenle Glasgow Rangers'a transfer oldum. Bu nedenle para da kaybettim ama oynamam gerekiyordu. Bunu EURO 2004'te oynayabilmek için yaptım." dedi.

"BABEL ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Galatasaraylı Ryan Babel'i milli takıma çağırmasıyla ilgili de konuşan De Boer, "Ryan Babel'i sürekli takip ediyorum. Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Babel gibi oyuncular aramızda olmalı. Onun kadroda olmasından ötürü mutluyum." ifadelerini kullandı.

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