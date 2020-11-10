Haberler Galatasaray Fikstür avantajı Aslan’a geçti

Fikstür avantajı Aslan’a geçti

'e göre ligin ilk yarısını lider olarak bitirmek için önlerinde rakiplerine göre daha avantajlı bir fikstür olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:35 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Fikstür avantajı Aslan’a geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göre ligin ilk yarısını lider olarak bitirmek için önlerinde rakiplerine göre daha avantajlı bir fikstür olduğunu söyledi. İlk 8 haftada , ve maçlarını atlattıklarını belirten Terim'e göre ilk yarı bitene kadar ve deplasmanları dışında zorlu maçları kalmadı.

Milli ara dönüşünde maçına kadar , Rize, Hatayspor, Karagümrük ve maçlarını almaları durumunda ilk yarıyı lider olarak tamamları için önlerinde bir engel kalmayacağını iddia etti. Galatasaray bu 5 haftada daha kolay rakiplerle oynarken, Fenerbahçe ise aynı süreçte , , , Malatyaspor ve 'le oynayacak.

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