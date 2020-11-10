Fikstür avantajı Aslan’a geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göre ligin ilk yarısını lider olarak bitirmek için önlerinde rakiplerine göre daha avantajlı bir fikstür olduğunu söyledi. İlk 8 haftada Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarını atlattıklarını belirten Terim'e göre ilk yarı bitene kadar Rize ve Konya deplasmanları dışında zorlu maçları kalmadı.

Milli ara dönüşünde Trabzon maçına kadar Kayserispor, Rize, Hatayspor, Karagümrük ve Göztepe maçlarını almaları durumunda ilk yarıyı lider olarak tamamları için önlerinde bir engel kalmayacağını iddia etti. Galatasaray bu 5 haftada daha kolay rakiplerle oynarken, Fenerbahçe ise aynı süreçte Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizli, Malatyaspor ve Gaziantep'le oynayacak.