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Feghouli ile özel görüştü

Younes 'yı yeniden takıma kazandıran 'in 'yi kazanmak için de aynı yolu izlediği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:14 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Feghouli ile özel görüştü

Younes 'yı yeniden takıma kazandıran 'in 'yi kazanmak için de aynı yolu izlediği ortaya çıktı. Erzurumspor maçına kaptan olarak çıkardığı Belhanda'ya, "Sen istemedikten sonra kimse seni göndermeyecek" diyen tecrübeli hocanın, maçından önce de Feghouli ile bir görüşme yaptığı bildirildi. Terim'in Feghouli'ye de, "Sen sadece işine odaklan... Başarısız olursak hep birlikte kaybederiz. Kazanırsak her şey zaten yoluna girer" dediği öğrenildi.

SNEIJDER'İN REKORUNU KIRACAK

Sofiane Feghouli, maçında Belhanda'nın attığı golün asistini yapan isimdi. 'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci oyuncusu oldu. Gözünü 24 asistle tarihe geçen 'in rekoruna dikti. Cezayirli oyuncu, Sivas maçında ayrıca 3 kez ceza sahasında topla buluştu. 3 pas arası yaptı. Girdiği 6 ikili mücadeleden 3'ünü kazandı.

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