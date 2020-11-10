Haberler Galatasaray Fatih Terim'in Sivasspor maçı sonrası konuşması ortaya çıktı! "Biz bitti demeden..."

'in Sivasspor maçı sonrası konuşması ortaya çıktı! "Biz bitti demeden..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar Sivas deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerken milli ara öncesi adeta bayram havası yaşadı. Öte yandan teknik direktör 'in de Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası oyuncularına yaptığı o konuşma ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 09:58
Fatih Terim'in Sivasspor maçı sonrası konuşması ortaya çıktı! "Biz bitti demeden..."

Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren 'da yüzler gülüyor. Özellikle 60 dakika sergilenen oyunu çok beğenen teknik direktör 'in soyunma odasında futbolcularını kutladığı ve motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

BU LİGİN EN İYİ TAKIMI GALATASARAY
Takvim'in haberin göre Fatih Terim'in, "İşte benim takımım bu!.. Böyle oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Daha önce de söyledim, bu ligin en iyi takımıyız. Biz bitti demeden de hiçbir şey bitmez" ifadesini kullandığı öğrenildi.

TERİM 3 YILDIZI ÖZEL OLARAK KUTLADI
Başarılı hocanın yeniden 11'e aldığı Feghouli, forvette şansı verdiği Babel ve maçın yıldızı 'yı da özel olarak tebrik ettiği belirlendi. Terim'in hatalı bir gol yiyen Okan'a da moral verdiği ifade edildi.

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