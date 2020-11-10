Haberler Galatasaray Belhanda atıyor Galatasaray kazanıyor

atıyor kazanıyor

Faslı oyuncu, maçına da damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 06:50
Belhanda atıyor Galatasaray kazanıyor

'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes , son dönemde takımını sırtlamaya başladı. 'in 7. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Faslı yıldız, maçıyla birlikte yeşil sahalara geri döndü.

Belhanda, bir gol, bir asistle oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı takım, Belhanda'nın gol attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Belhanda, Galatasaray formasıyla 16 farklı karşılaşmada 17 gol atmayı başarırken, sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 galibiyet aldı. 5 kez berabere kaldı, hiç mağlup olmadı.

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