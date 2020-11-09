Haberler Galatasaray Sofiane Feghouli gözünü Wesley Sneijder'e dikti!

gözünü 'e dikti!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu , maçında yaptığı asistle sarı-kırmızılıların Hollandalı eski yıldızı 'in performansına bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:13
Sofiane Feghouli gözünü Wesley Sneijder'e dikti!

'da 4. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcu , karşısında yaptığı asist ile takıma katkı verirken ligde toplamda 20 gol pasına ulaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Cezayirli oyuncu, bu asist ile birlikte sarı-kırmızılıların efsane oyuncuları arasına giren Hollandalı yıldız 'i de yakalamak için önemli bir adım attı.

2014-15'ten bu yana, Sneijder'in ardından 20 asiste ulaşan ilk oyuncu olan Feghouli, 24 asist yapan meslektaşına biraz daha yaklaştı.

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