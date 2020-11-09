Sofiane Feghouli gözünü Wesley Sneijder'e dikti!

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Sivasspor karşısında yaptığı asist ile takıma katkı verirken ligde toplamda 20 gol pasına ulaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Cezayirli oyuncu, bu asist ile birlikte sarı-kırmızılıların efsane oyuncuları arasına giren Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'i de yakalamak için önemli bir adım attı.

2014-15'ten bu yana, Sneijder'in ardından 20 asiste ulaşan ilk oyuncu olan Feghouli, 24 asist yapan meslektaşına biraz daha yaklaştı.