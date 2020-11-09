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Kadroda 4 değişiklik

Terim, Falcao ve Saracchi’yi sakatlıkları nedeniyle kullanamadı. Diagne ve Etebo’yu da yedeğe çekti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:47 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Kadroda 4 değişiklik

'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan 'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi. Teknik direktör , ligin 7. haftasında 'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti. Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, ve 'ı sahaya sürdü. Başarılı çalıştırıcı, Falcao'nun yokluğunda forvette Babel'i tercih etti.

5 SENE SONRA
Galatasaray, galibiyete ulaşarak hem yoluna devam etti hem de 'taki kötü sonuçlarına son verdi. Cimbom, kırmızı- beyazlı ekibi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, dün akşam yeni bir sayfa açtı.

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