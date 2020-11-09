Kadroda 4 değişiklik

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti. Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü. Başarılı çalıştırıcı, Falcao'nun yokluğunda forvette Babel'i tercih etti.

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Galatasaray, galibiyete ulaşarak hem yoluna devam etti hem de Sivas'taki kötü sonuçlarına son verdi. Cimbom, kırmızı- beyazlı ekibi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda en son 21 Şubat 2015 tarihinde oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Daha sonra rakibiyle Sivas'ta oynadığı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, dün akşam yeni bir sayfa açtı.