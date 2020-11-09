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İkinci Başkanı 'ın şampiyonluğa inancı tam!

Son dakika haberleri... Galatasaray'daki, teknik direktör-yönetim krizini önleyen , sarı-kırmızılı takımın son performansına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda şampiyon olacağız, buna yürekten inanıyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 11:12
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın şampiyonluğa inancı tam!

Başkan ve teknik direktör 'le özel görüşmeler yaparak sarı-kırmızılı kulüpteki krizi önleyen İkinci Başkanı , bir aydır 7/24 tüm mesaisini Florya'da harcıyor.

Bu süreçte yakın arkadaşı eski Başbakan 'ı kaybetmenin acısını yaşayan Albayrak, deplasmanında takımın yanında olan tek yöneticiydi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sabah'ın sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Takıma inancım tam. Kazanacağız" tahmininde haklı çıktı. "'da beyaz sayfa açtık. O gün lig bizim için yeniden başladı. Zirveyle puan farkını kapattık. İyi gidiyoruz. Falcao da tam toparlanmıştı, şanssız bir sakatlık yaşadı. Babel ve 'yı kazandık, Feghouli'yi de kazanacağız. Onların hepsi benim için çok değerli. Sezon sonunda şampiyon olacağız, buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

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