Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın şampiyonluğa inancı tam!

Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'le özel görüşmeler yaparak sarı-kırmızılı kulüpteki krizi önleyen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir aydır 7/24 tüm mesaisini Florya'da harcıyor.

Bu süreçte yakın arkadaşı eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı kaybetmenin acısını yaşayan Albayrak, Sivas deplasmanında takımın yanında olan tek yöneticiydi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sabah'ın sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Takıma inancım tam. Kazanacağız" tahmininde haklı çıktı. "Erzurum'da beyaz sayfa açtık. O gün lig bizim için yeniden başladı. Zirveyle puan farkını kapattık. İyi gidiyoruz. Falcao da tam toparlanmıştı, şanssız bir sakatlık yaşadı. Babel ve Belhanda'yı kazandık, Feghouli'yi de kazanacağız. Onların hepsi benim için çok değerli. Sezon sonunda şampiyon olacağız, buna yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

