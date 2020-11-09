Fatih Terim: Çok kritik bir üç puan

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Sivas'ta kazanmalarının çok değerli olduğunu vurguladı. "Oyuncularımı kutluyorum. Her atmosfer için zordur ama Sivas'ta, rakiplerimiz de kaybetmişken 3 puanı alabilmek zordu" diyen Fatih Terim, "Milli ara öncesinde böyle bir morale ve 3 puana ihtiyaç vardı. 60-65'e kadar çok iyi oynadık diyebilirim. 2-1'den sonra olay başka tarafa dönebilirdi ancak her şekline hazır olmak lazım oyun içinde" ifadelerini kullandı.

"DUYGUSAL ANLARIN YAŞANACAĞI YER"

Takımının oyunundan memnun kaldığını belirten Terim, "Kritik zamanda doğru yerde çok önemli bir 3 puan aldık. Pandemide ve bazen son saniyelerde çok goller yedik. Ayaklar kırıldı, atılmalar oldu" dedi. 2. golü atan Arda'nın maç sonu göz yaşlarını tutamadığı sorulan tecrübeli hoca, "Arda'ya teşekkür ederim, sağ olsun. Çok iyi oynadı ve iyi bir liderlik yaptı. Arda takım içinde seviliyor. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Duygusal anların yaşanacağı yer burası. Rabbim sabredene de gerekeni veriyor" yanıtını verdi.

MARCAO'YA TEŞEKKÜR SARACCHI'YE SİTEM

Terim maç öncesi açıklamasında tek idmanla Sivas karşılaşmasına çıkan Marcao'yu överken, sakatlığı nedeniyle oynamayan Saracchi'ye sitem etti. Terim'in Marcao'nun oynama isteğini "fedakarca" diyerek vurgulaması, Saracchi'ye sitem ettiği şeklinde yorumlandı.



'DIAGNE DAHA FAZLA ÇALIŞMALI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin maça ilk 11'de başlamamasının nedeni açıkladı. Terim, "Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor. Bu haliyle zor... Ona da kızmamak lazım, bir futbolcunun 12 ay oynamaması kolay değil. Daha fazla çalışır ve kısa sürede aramıza dönerse Diagne ile de başlarız, gerekirse çift forvet de oynarız" dedi.

OĞULCAN FORMAYA ÇOK UZAK KALDI

Galatasaray'ın umut beslediği isimlerden olan, Rizespor'dan yeni transferi Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'de 8 hafta sonunda beklenen bir türlü katkıyı yapamadı. İki hafta önce Erzurumspor deplasmanında 1 dakika forma şansı bulabilen 24 yaşındaki sağ kanat, dün de Sivasspor deplasmanında sadece 1 dakika sahada kabildi.