Demir yumruk!

Galatasaray vites yükseltti. Lige iyi bir giriş yapan ardından büyük bir türbülansa giren sarı-kırmızılı ekip, Erzurum ve Ankaragücü'nün ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek yarıştan kopmaya niyeti olmadığını gösterdi. Cimbom, 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, eksiklerine rağmen Sivas karşısında maça hızlı bir başlangıç yaparken 19. dakikada Feghouli'nin asisti, Belhanda'nın şık vuruşunda golü buldu. İlk yarının son dakikalarında Sivasspor, penaltı kazanırken Fajr vuruşu üst direkten döndü ve ev sahibi skoru eşitleme şansını kullanamadı.

SADECE 1 PUAN FARK KALDI

Aslan, ikinci yarıya da golle başladı. Bu kez Belhanda'nın asistinde golü ağlara yollayan Arda Turan'dı. Bu gol sarı-kırmızılı ekibi oldukça rahatlatırken oyuncuların da rehavete girmesine yol açtı. Yiğidolar ataklarını sıklaştırmaya başladı. Ancak bu dakikalarda da Okan Kocuk sahneye çıktı. Arka arkaya müthiş kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu. Sadece Caner'in şutuna müdahale edemedi ve skor 2-1'e geldi. Başka gole izin vermeyen Cimbom 3 haftada 9 puan hanesine yazdırdı. Üstelik bu kez futbolu ve mücadelesiyle de geçer not aldı. F.Bahçe ve Alanya'nın ardından 1 puan farkla 3. sırada kendisine yer buldu.