Arda hasreti bitirdi

Sezon başında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, gol hasretine Sivas'ta son verdi. Yıldız isim, 48. dakikada skoru 2-0'a taşıyarak takımını rahatlattı. Arda'nın gol atması kendisi için ayrı bir önem taşıdı. Zira tam 9 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı forma altında ağları sarstı. Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011'de, Manisaspor'a karşı sarı-kırmızılıların 3-2 galip geldiği karşılaşmada takımının ilk 2 golünü kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu o karşılaşmanın 14. ve 17. dakikalarında Manisaspor ağlarını sarsmıştı.

GÖZLERİ DOLDU

Gözleri olan Arda, "Çok mutluyum. Benim için çok anlamlı gol oldu. G.Saray benim için çok anlam ifade ediyor. Kazandığımız için mutluyum. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası bir performans gösterdi" dedi.