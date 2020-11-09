Abdurrahim Albayrak: Zirvede bitireceğiz

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Albayrak, "Erzurum maçı öncesi yönetim kuruluna gittiğim zaman, kulüpte herkesin morali çok bozuktu. Bir gün öncede Florya'da idmanda Fatih hocamla sohbet ettiğimizde, hocama da aynı ifadeleri kullanmıştım. Lig Erzurum'da başlıyor ve biz sezonu Erzurum'da açıyoruz. Aynı konuşmayı yönetim kurulunda da konuştuğumda herkes çok mutlu oldu. Hepsi söylediklerime inandılar. Biz sezonu Erzurum'da açtık. Erzurum'dan sonra 3'te 3 yaptık. Allah'ıma şükürler olsun çok daha güzel günler yakında gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz, puanımızı 16'ya çıkarttık. Liderle aramızda 1 puan fark var" dedi. Albayrak ayrıca, "Babel ve Belhanda'yı kazandık, Feghouli'yi de kazanacağız. Arda da bugün çok iyiydi. Onan inancımız sonsuz. Arda, Galatasaray'ın evladıdır. Uzun yıllar kulübe hizmet edecek" diye konuştu.