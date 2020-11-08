Haberler Galatasaray Yakın arkadaşı açıkladı! "Falcao Türkiye'ye aşık"

Yakın arkadaşı açıkladı! "Falcao 'ye aşık"

Son dakika haberi: yorumcusu ve eski futbolcu Vargas, yakın arkadaşı ile ilgili, “Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor” dedi. “Teknik heyette yer almak istediğini” de açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Yakın arkadaşı açıkladı! "Falcao Türkiye'ye aşık"

Son olarak Ittihad ve Al Shabab takımlarından gelen teklifleri reddeden 'nun, macerası daha uzun sürecek gibi görünüyor. Sakatlığı ve Kolombiya 'na çağrılmasıyla ilgili olarak kendisinden görüş alınan Falcao, "Korkulacak bir durum yok" dedi. Ayrıca FC yorumcularından, eski futbolcu Fabian Vargas, yıldız oyuncuyla telefonda görüştüğünü ve yaşadığı sakatlığın eski sakatlığı ile bir ilgisi olmadığını belirterek "Ön baldırında yaşadığı sakatlık her futbolcunun yaşadığı bir sakatlık" diye konuştu.

ÇOK MUTLULAR
Vargas, Falcao'nun devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarıyla ilgili ise, "Adı sürekli Arap takımlarıyla anılıyor. Ancak bana 'Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum' dedi. Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Lorelei ile birlikte 'a ve 'ye aşık olmuşlar" diye konuştu. Falcao'nun Terim ile iyi anlaştığını da ifade ederek, "Eğer teklif gelirse sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'da çalışmak istiyor. Çünkü Galatasaray'ın teknik heyeti eski oyunculardan kurulu" ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN