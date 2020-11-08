Haberler Galatasaray Sivasspor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 8. haftasında zirve mücadelesi veren , yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde de devam eden 'a konuk oldu. Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 21:22
Sivasspor 1-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 8. haftanın perdesi ile kozlarını paylaştı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı Son 2 maçı kazanan Galatasaray ise ve 'un puan kaybettiği hafta kazanarak puanını 16'ya yükseltirken, Sivasspor 8 puanda kaldı.

Karşılaşmada gol perdesini 19. dakikada Younes açarken, Sivasspor'da Fajr ilk yarının son anlarında kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı. 48. dakikada Galatasaray ile durumu 2-0'a getirirken, Caner Osmanpaşa 76. dakikada mücadelenin skorunu belirleyen golü kaydetti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Takımının 2. golünü kaydeden Arda Turan, Galatasaray formasıyla 9 yıllık hasretine son verdi. Tecrübeli oyuncu maç sonu verdiği röportajda gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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