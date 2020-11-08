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'ın listesindeki 'nın yıllık maliyeti belli oldu!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Takıma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki isimlerden biri de bonservisi elinde olan Nijeryalı forvet ... Yıldız futbolcunun yıllık maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 09:37
Galatasaray'ın transfer listesindeki Ahmed Musa'nın yıllık maliyeti belli oldu!

Hızlı bir kanat forvet eksikliği hisseden 'a 'dan müjdeli haber geldi. Al-Nasr'la olan sözleşmesini fesheden boşa çıktı. Sol açık olarak oynayan Nijeryalı yıldız iki sene önce sarı-kırmızılı kulübün gündemine girmiş ancak 2018 Dünya Kupası'nda patlama yapınca 16.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a satılmıştı.

AL-NASR'DA YAPAMADI

Al-Nasr'da beklentileri karşılamayan Musa, ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tutabilir. 'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. 'ın Josef de Souza, 'in de Giuliano hamlesinde sorun çıkmaması, Galatasaray'ın Ahmed Musa transferinde elini güçlendiriyor.

MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmed Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Bu için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için FFP'ye takılmayacak. Müslüman olan Nijeryalı hücum oyuncusu da kariyerine 'de devam etmeye sıcak bakıyor.

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