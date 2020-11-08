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Teknik Direktörü 'den maçı öncesi açıklaması

Son dakika haberi: 'in 8. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Sivaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli açıklamasında 'nin zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Terim, "Diagne'yi suçlamamak lazım. 11-12 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalmak kolay değil. Çalışmalarını sıkı sürdürürse ileride biz de ona göre tercihlerde bulunacağız." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 18:51 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 19:08
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Sivasspor maçı öncesi Diagne açıklaması

'in 8. haftasında Demir Grup deplasmanına konuk olan 'da , mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Saracchi'nin bu tip maçlarda oynamasını istiyorum. Önemli maçlarda kullanamadık. Oynar düşüncesi ile geldik ama hazır olmadığını söyledi. Emre Taşdemir önemli oyuncularımızdan bir tanesi. İnşallah iyi oyun çıkarır. Marcao oynuyor. Oyun kurulumunda bizim için önemli. İnşallah sıkıntı olmaz."

"DIAGNE'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Tercihlerim çok açık. Daha hareketli uç düşündüm. 'nin biraz zamana ihtiyacı var. Bu yüzden bu 2-3 ay onun için yeterli değil. Hazır olduğunda gerekirse çift forvete döneriz. Diagne'yi suçlamamak lazım. 11-12 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalmak kolay değil. Çalışmalarını sıkı sürdürürse ileride biz de ona göre tercihlerde bulunacağız."

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