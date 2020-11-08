Agustin Urzi elektrik hızında

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 23:50Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 06:50
Galatasaray'da gündem Agustin Urzi… Menajerinin de görüşmeleri doğruladığı genç kanat oyuncusu için scout Tom Robinson'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Robinson, 20 yaşındaki genç oyuncu için, "Ana silahlarından biri, elektrik hızındaki patlaması. Rakiplerine korku veren dönüşleri. Sol kanadı yukarı ve aşağı sürekli gidip gelebilir. Yol koşucusu tarzı var" dedi. Banfield forması giyen Urzi'yi alan takımın büyük iş yapacağını da sözlerine ekledi.
Onyekuru'yu yine kiralamak isteyen Galatasaray, Monaco'dan olumlu yanıt alamayınca Agustin Urzi'yi de listesine dahil etti.