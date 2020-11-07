Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise Yunus Mallı. Wolfsburg'da aradığını bulamayan 28 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabildiği için Terim'in gözdelerinden. İlk defa milli formayı, İmparator'la giyen Yunus da bu transferin gerçekleşmesini arzu ediyor.
Yunus Mallı için temas
Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise Yunus Mallı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50