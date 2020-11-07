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Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise . İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Yunus Mallı için temas

Cimbom'un devre arasında renklerine katmak istediği bir diğer isim ise . Wolfsburg'da aradığını bulamayan 28 yaşındaki futbolcu hem 10 numara hem de kanatlarda oynayabildiği için Terim'in gözdelerinden. İlk defa milli formayı, İmparator'la giyen Yunus da bu transferin gerçekleşmesini arzu ediyor.

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