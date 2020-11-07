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Tyus yeniden Cimbom’da

potada kadrosunu ile güçlendirdi. 2.03 boyundaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Tyus yeniden Cimbom’da

potada kadrosunu ile güçlendirdi. 2.03 boyundaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Tyus daha önce 2016-17 sezonunda Cimbom'da forma giymişti. Kariyerinde Euroleague şampiyonluğu, 3 defa İsrail Ligi şampiyonluğu, ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor.

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