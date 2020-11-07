Tyus yeniden Cimbom’da

Galatasaray potada kadrosunu Alex Tyus ile güçlendirdi. 2.03 boyundaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Tyus daha önce 2016-17 sezonunda Cimbom'da forma giymişti. Kariyerinde Euroleague şampiyonluğu, 3 defa İsrail Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor.