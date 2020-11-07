Galatasaray potada kadrosunu Alex Tyus ile güçlendirdi. 2.03 boyundaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Tyus daha önce 2016-17 sezonunda Cimbom'da forma giymişti. Kariyerinde Euroleague şampiyonluğu, 3 defa İsrail Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunuyor.
Tyus yeniden Cimbom’da
Galatasaray potada kadrosunu Alex Tyus ile güçlendirdi. 2.03 boyundaki ABD'li pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50