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Luyindama’ya milli davet

Cimbom'un stoperi , 'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Luyindama’ya milli davet

Cimbom'un stoperi , 'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha önce 'da ciddi sakatlık yaşayan başarılı stoper için "İnşallah bu sefer sağlam döner" yorumları yaptı.

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