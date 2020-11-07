Cimbom'un stoperi Christian Luyinama, Demokratik Kongo'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha önce Milli Takım'da ciddi sakatlık yaşayan başarılı stoper için "İnşallah bu sefer sağlam döner" yorumları yaptı.
Luyindama’ya milli davet
Cimbom'un stoperi Christian Luyinama, Demokratik Kongo'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:43 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50