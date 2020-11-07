Luyindama’ya milli davet

Cimbom'un stoperi Christian Luyinama, Demokratik Kongo'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha önce Milli Takım'da ciddi sakatlık yaşayan başarılı stoper için "İnşallah bu sefer sağlam döner" yorumları yaptı.