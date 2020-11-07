Bir varmış bir yokmuş

Galatasaray büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao'dan düzenli verim alamıyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı yıldızını geçtiğimiz dönem etkin olarak kullanamamıştı. Bu yıla hızlı bir giriş yapan 34 yaşındaki futbolcu forma giydiği 6 karşılaşmada 5 defa ağları sarsmıştı. 2 de asist yapmıştı. Önceki gün idmanı bırakan Radamel Falcao'nun tetkikleri kötü çıktı. Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı. Falcao, Sivasspor ile oynanacak maç kafilesine dahil edilmedi. 34 yaşındaki oyuncu toplamda 23 maç kaçırmıştı. Sivasspor mücadelesiyle birlikte sakatlık yüzünden oynamayacağı karşılaşma sayısı 24'e yükselecek.

SAKATLIKLARI DARBEYE BAĞLI DEĞİL

Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki sakatlık geçmişi incelendiğinde hiçbiri darbeye bağlı değil. Bu da 34 yaşındaki futbolcunun istikrarını olumsuz etkiliyor. Sakatlık konusunda 'güvenilir' bir CV'si olmaması forvet rotasyonu eksik Cimbom'u zorda bırakıyor.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

AŞİL TENDONU: 2019-20 sezonundaki ilk sakatlığında 65 gün sahalardan uzaktı. 12 maç kaçırdı.

UYLUK: Tecrübeli oyuncu 2019-20'deki ikinci sakatlığını uyluğundan yaşadı. 4 maç kaçırdı.

ADALE ÇEKMESI: Falcao, 2019-2020 sezonunda üçüncü sakatlığını adalesinden geçirdi. 7 maç daha oynamadı.