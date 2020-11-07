Haberler Galatasaray Ali elden kaçıyor!

Ali elden kaçıyor!

formasıyla bu sezon büyük çıkış yakalayan , 'ın da gündemindeydi. Ancak birçok kulüp oyuncunun peşine düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:46 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Ali elden kaçıyor!

formasıyla bu sezon büyük çıkış yakalayan , 'ın da gündemindeydi. 'ın yiğeni olan 18 yaşındaki forveti mutlaka renklerine bağlamak isteyen Aslan ciddi bir rakiple daha karşılaştı. Kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille de Ali'ni peşine düştü.

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