Ali elden kaçıyor!

Bursaspor formasıyla bu sezon büyük çıkış yakalayan Ali Akman, Galatasaray'ın da gündemindeydi. Ayhan Akman'ın yiğeni olan 18 yaşındaki forveti mutlaka renklerine bağlamak isteyen Aslan ciddi bir rakiple daha karşılaştı. Kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille de Ali'ni peşine düştü.