Selçuk İnan'dan flaş şampiyonluk yorumu! | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Milan'a üç gol atışının hatırlatılması üzerine konuşan İnan, "Yusuf adına çok çok sevindim. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da çok iyi işler çıkarıyorlar. Hatta bu hafta bizi temsil eden kulüplerimiz de çok başarılıydı. Hepsini tebrik ediyorum. Yusuf'a ayrı bir parantez açayım. Onu çok seviyorum. Çok beyfendi çok düzgün bir arkadaşım. Sakatlıktan sonra bu şekilde dönmüş olması ayrıca beni mutlu etti. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımızla da öyle." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Selçuk İnan, şöyle konuştu:

"Milli takıma yıllarca hizmet ettim. Başarılarına katkıda bulundum. Onlara başarılar diliyorum. Hepsini çok seviyorum. Çünkü hemen hemen hepsi benim eski takım arkadaşım. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Bunun değerini bilelim, onları hep destekleyelim. Yanlarında olalım."

FLAŞ ŞAMPİYONLUK YORUMU!

Galatasaray'ın ligdeki durumu değerlendiren Selçuk İnan, sezonun uzun olduğuna vurgu yaptı.

Selçuk İnan, "Bu sene fazlasıyla maç oynayacağız. Performans iniş çıkışları mutlaka olacaktır. Ama biz bunun altından kalkmasını hep bildik. 2 maçtır kazanıyoruz. Takım olarak çok çalışıyoruz, yeni şeyler deniyoruz. Sakat arkadaşlarımız oluyor. Ama dediğim gibi uzun bir maraton. Bunun sonunda ipi göğüsleyecek taraf inşallah biz oluruz." şeklinde konuştu.

Eski milli oyuncu, bir yıldır antrenörlüğe hazırlandığını belirtti ve beraber çalıştığı teknik adam ve yöneticilere yardımlarından ötürü teşekkür etti.